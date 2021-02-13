تعيين 3.710 شباب بينهم 68 من ذوى القدرات بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 3.710 شباب، بينهم 68 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 3.583 راغب عمل، منهم 80 من ذوى القدرات.





وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم استخراج 1.488 شهادة قياس مستوى مهارة و1.491 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 35 منشأة أخرى، أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضراً عماليا، وبحث 36 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحيا، بواقع 6 منحة زواج بـ 18 ألف جنيه، و30 منحة مولود بإجمالى 60 ألف جنيه، و11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 118 ألف جنيه، لـ 47 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 2.600 جنيه، كما تم صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 10 آلاف و557 عاملاً من المسجلين بواقع 5 ملايين و278 ألفاً و500 جنيه.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 11 آخر طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 669 شكوى عمالية (فصل – مطالب)، تم تسوية 41 شكوى منها وديا، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.