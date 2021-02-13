إنفوجراف- مترو أبوقير.. مشروع جديد فى عروس البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع مترو أبوقير:- ويبلغ طول المترو 21.7 كيلو متر، من منطقة أبى قير وحتى محطة مصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل.

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