فيديوجراف.. محور مسطرد شريان جديد فى شرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن محور مسطرد:

ومن المقرر أن يحدث المحور تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، لا سيما بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد أمس الجمعة، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها تطوير محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى.