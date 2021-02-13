حياة كريمة.. وزيرتا الهجرة والبيئة تطلقان حملة صفط تراب لتطوير القرى

جدة - نرمين السيد - أطلقت اليوم السبت، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حملة "صفط تراب.. البداية" التى تستهدف المشاركة فى تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.





وذلك فى إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كلا من وزيرتى الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية لقرية صفط تراب لتفقد الأماكن المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة جمعية النادى النسائى المصرى الدولى بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، فى ضوء حملة «صفط تراب.. البداية»، التى تنفذها وزارة البيئة فى محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية.

وأوضح بيان صحفى، أن جمعية النادى النسائى المصرى الدولى بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، جمعت خلال شهر يناير 2021 على حصر عدد 50 منزلا بالقرية بدون أسقف، وتم بالفعل تسقيف 2 منزل ومن المنتظر الانتهاء من 10 منازل خلال شهر فبراير الجارى على أن يتم الانتهاء من 50 منزلا خلال الشهور الـ6 المقبلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة لتطوير وفقا للاشتراطات البيئية.

وتابع: كما تم التواصل مع وحدة طب الأسرة بالقرية، وإمدادها بكافة المستلزمات الطبية الشهرية حسب الكشوف المقدمة لمجموعة «نيو إيجيبت»، وتم الاتفاق على استمرار الدعم لمدة 6 شهور وتمدد حسب الطلب، بالإضافة لدعم شباب القرية وتجميعهم للمشاركة فى تطوير القرية، ونتج عن ذلك إنشاء "جمعية صفط تراب" الخيرية التى تم إشهارها رسميا وقانونيا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

هذا ويتم دراسة كفاءة تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها وتوزيعها لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والحياة الحديثة، وتطوير نظم الزراعات الصغيرة لزراعة محاصيل الفاكهة والخضراوات لرفع القيمة الغذائية للوجبات الأساسية لنمو الطفل المصرى على مدار العام.

وأضاف البيان: جارٍ أيضا إعداد دراسة عن كيفية تحويل غلاف المنازل إلى أسطح فعالة بحيث تصلح مولدة للطاقة الشمسية المتجددة، والعمل على تطوير مواد البناء المتاحة عن طريق إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتوفير مقومات الراحة الحرارية الضرورية لصحة الإنسان عن طريق الاعتماد على الحلول البيئية الفعالة بمساعدة من أنطمة الطاقة الشمسية المتجددة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

كذلك العمل على طرح فكرة بناء أنظمة جديدة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها، تصميم بروتوكولات لتجميع وتحليل وتنقية مياه الشرب، والمساهمة الفكرية فى بناء البنية التحتية لتحويل الأسطح إلى مرافق الزراعة الصغيرة لمنتجات الطازجة والمغذيات الرئيسية للسكان.

ويأتى دور وزارة الهجرة فى حشد المصريين بالخارج للمشاركة فى المبادرات الوطنية، وتضافر تلك الجهود للمساهمة فى تطوير القرى المصرية تحت مظلة مبادرة "أصلك الطيب" وما انبثق عنها من مبادرات تهدف لرفع المستوى المعيشى للقرى المصرية.