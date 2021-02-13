سفير مصر بطوكيو يلتقى رئيس مؤسسة اليابان الثقافية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، تناول اللقاء التأكيد على الأهمية التى تحظى بها مؤسسة اليابان فى العلاقات الثنائية المصرية اليابانية باعتبار أن مكتبهم التمثيلى الوحيد فى الشرق الأوسط وإفريقيا متواجد بالقاهرة، ويقوم بدور رئيسى فى نشر الثقافة والفنون واللغة اليابانية ليس فقط فى مصر بل وفى المنطقة بأسرها.

وأشار السفير المصرى كذلك إلى متابعة آلاف المصريين المهتمين بالحضارة والثقافة اليابانية لنشاط المؤسسة باعتبارها المركز الرئيسى الذى يعكس خصوصية العادات والتقاليد اليابانية والفنون المختلفة بما فيها المهارات الدفاعية والرياضية والرسوم المتحركة والتكنولوجيا الحديثة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التقدم الذى وصلت إليه علاقات التعاون الثقافى بين مصر واليابان، ومستجدات الاتفاقيات التعليمية بين البلدين وعلى رأسها برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم EJEP، وكذلك المشروعات العملاقة المتمثلة فى افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا EJUST فى برج العرب، والتطور الذى أحرزه برنامج المدارس اليابانية فى مصر EJS، الذى قطع شوطًا كبيرًا بإنجاز قرابة 50 مدرسة يابانية فى مختلف المحافظات المصرية حتى الآن.