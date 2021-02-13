موسيماني: كأن بإمكاني الفوز ببطولة كأس العالم للأندية لو معي محمد صلاح وساديو ماني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، أنه كان بإمكانه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير، وذلك بعدما حل الأهلي ثالث العالم وحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس،، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.
ونقلت شبكة "بى بى سي" البريطانية تصريحات موسيماني والتي قال فيها، "أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، لكن لنتحدث بواقعية، فى الوقت الحالى من الصعب للغاية أن نحقق هذا اللقب".
وأضاف مدرب الأهلى، "كما تعلم، لعبنا مع فريق قوى للغاية مثل بايرن ميونخ، ربما لو كان لدى محمد صلاح وساديو ماني، كنا سنؤدى بشكل مختلف عندما خضنا مباراة النهائى وحصدنا اللقب".
وأضاف موسيمانى لـ بى بى سى، "لذلك دعونا نكون صادقين ونقبل ما نحن عليه وأين نحن ونتحلى بالقليل من التواضع، لقد حققنا النتائج المرجوة وحصدنا الميدالية البرونزية، نعم من يتذكر الميدالية البرونزية؟ لا أحد، ولكن فى هذه المرحلة من الوقت وبالمقارنة مع الفرق الأخرى المشاركة، أشعر بالسعادة للحصول على المركز الثالث، خاصة أننا واجهنا بايرن ميونخ في نصف النهائي".
وتابع مدرب الأهلى، "إنها كأس العالم، لذا إذا فزت بالمركز الثالث أعتقد أنه لا ينبغي أن تشعر أفريقيا بالخزى لأننا أصبحنا فى المركز الثالث، على الأقل حصلنا على ميدالية".
وقال موسيماني بعد الفوز، "لقد تغلبنا على أبطال الكونميبول أمريكا الجنوبية، وهذا أيضا علامة فارقة وفزنا فى مباراتين من أصل 3 مباريات والمباراة التى لم نفز فيها، أعني، من الصعب للغاية الفوز بتلك المباراة.. تلك التي خسرناها لكننا فخورون بالفريق، نحن فخورون بالفتيان."
وأصر موسيماني على أنه وصل إلى البطولة عازما على الفوز باللقب، وقال "نعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، ولكن لنتحدث عن الواقع، فى الواقع من الصعب للغاية الفوز بكأس العالم".
وأنهى مدرب الأهلى قائلا، "كما تعلم ، لعبنا مع فريق قوي للغاية بايرن ميونيخ ربما لو كان لدي ساديو ماني السنغالي ومحمد صلاح من مصر، ربما كنا سنتحدث بشكل مختلف عندما لعبنا مع بايرن ميونيخ، لذلك دعونا نكون صادقين ونقبل ما نحن عليه وأين نحن وقليل من التواضع والاحترام لكرة القدم، "لقد حصلنا على النتائج الصحيحة لقد حصلنا على الميدالية البرونزية نعم ، من يتذكر الميدالية البرونزية؟ لا أحد ولكن في هذه المرحلة من الوقت حيث نحن بين الفرق الأخرى ، أنا سعيد بالحصول على البرونزية لأنني حصلت على بايرن ميونخ في نصف النهائي ".
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها الأهلي مباراة الميدالية البرونزية في ست مباريات في كأس العالم للأندية بعد أن انتزع المركز الثالث في 2006 لكنه خسر بعد ست سنوات.
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