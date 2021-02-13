موسيماني: كأن بإمكاني الفوز ببطولة كأس العالم للأندية لو معي محمد صلاح وساديو ماني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، أنه كان بإمكانه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير، وذلك بعدما حل الأهلي ثالث العالم وحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس،، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.

ونقلت شبكة "بى بى سي" البريطانية تصريحات موسيماني والتي قال فيها، "أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، لكن لنتحدث بواقعية، فى الوقت الحالى من الصعب للغاية أن نحقق هذا اللقب".

وأضاف مدرب الأهلى، "كما تعلم، لعبنا مع فريق قوى للغاية مثل بايرن ميونخ، ربما لو كان لدى محمد صلاح وساديو ماني، كنا سنؤدى بشكل مختلف عندما خضنا مباراة النهائى وحصدنا اللقب".