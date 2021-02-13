الحكومة تعلن غدا ترتيبات الامتحانات وسيناريوهات الفصل الدراسي الثاني

تجتمع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، غدا الأحد، لمناقشة السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول. وتناقش خلال اجتماعها تقرير وزيري التعليم العالي، والتربية والتعليم بشأن مقترحاتهم وسيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني والاستعدادات والإجراءات التي يجري اتباعها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. ويعقب اجتماع اللجنة إعلان وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وموقف الفصل الدراسي الثاني.

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