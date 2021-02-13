تعاون بين الكويتي للمشروعات الخيرية وصناع الخير لإعادة إعمار المنازل بالمنوفية

قدم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ، تبرعًا ماليا لصالح مؤسسة صناع الخير، لبناء وإعادة اعمار 9 منازل بمحافظة المنوفية.

وأوضحت عواطف اليتامى، مدير المكتب الكويتي، أن التبرع الذي تم تقديمه لمؤسسة صناع الخير مُقدم من متبرعين كويتيين، وذلك للمساهمة في بناء منازل للأسر الأكثر احتياجًا، حيث قام المكتب بتنفيذ ما بقرب من بناء وإعادة تأهيل 124 منزلا بمحافظات الفيوم، والمنيا، وسوهاج، الأقصر وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت إن المجتمع المدني في مصر يبذل مجهودا كبيرًا مع الدولة للوصول إلى تنمية حقيقية للأسر الأكثر احتياجا بكل ربوع مصر بمختلف المجالات، مؤكدة استمرار المكتب الكويتي في مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية بجمهورية مصر العربية، وأن مثل هذه الأعمال تعمل على توطيد العلاقات الكويتية المصرية، والتي تعد علامة مضيئة للتعاون والتنسيق في المنطقة العربية.

من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح ، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، ترحيب المؤسسة الشديد بالتعاون المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية باعتباره واحدا من أهم المؤسسات العربية نشاطا ودعما للتنمية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن دعم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة المقدم لإعادة إعمار المنازل المتهالكة سوف يثمر عن ترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ ودهانات وباب وشباك وأثاث لمنازل 9 أسر شديدة الاحتياج تم اختيارها بعد قيام فريق عمل صناع الخير بدراسة حالاتهم دراسة وافية ورصد احتياجات منازلهم بشكل دقيق.

وقال إن مؤسسة صناع الخير سبق لها ودشنت خطوات تعاون جادة مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، حيث تم توزيع 30 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا من سكان مناطق أقصى جنوب شرق مصر في حلايب وشلاتين وأبو رماد، وسوف يستمر التعاون بشكل أوسع الفترات القريبة القادمة.