ضاحي خلفان لـ محمد بن زايد: يخط مسيرة علمية مذهلة

وجه ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد بعد الإنجازات التي يحققها بالإمارات الفترة الأخيرة. وغرد ضاحي خلفان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قائد النهضة التقنية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يخط مسيرة علمية مذهلة...وفق الله خطاه وسدد في سبيل الارتقاء بالوطن والأمة جميع اهدافه". وتابع: "سنحت لي فرصة للتعرف عما يفعل في هذا المجال وقلت في نفسي هكذا يفعل القادة الرجال حقا. رؤية أسال الله أن يحقق له فيها كل أحلامه وطموحاته".

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