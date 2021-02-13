تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. سعفان يسلم 150 عاملًا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، بتسليم 150 عاملًا غير منتظم، وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألفا و642 وثيقة صدرت بالفعل، المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، وجار تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وقال "سعفان"، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

وكشف وزير القوى العاملة، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، وليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوفر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقليوبية بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

من جانبها قدمت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كل نواحي حياتهم.

كما استعرضت مدير المديرية إنجازات المديرية في هذا الشأن، موضحةً أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية 19 ألفًا و400 عامل، حتى يناير 2021 يتم صرف المنح الدورية المخصصة لهم في مواعيدها المقررة، والتى بلغت في عام 2020، عشرة ملايين و714 ألف جنيه لتوفير الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا.