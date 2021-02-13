تعرف على موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، كي يتمكنوا من صرف المنحة التي حرص الرئيس السيسي على صرفها بشكل منتظم منذ تفشي فيروس كورونا المستجد وحتى الآن لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة.

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

وفيما يتعلق بشأن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة، فقد أوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في تصريحات له، أن الموعد سيكون خلال شهر فبراير الجاري. وكشف سعفان، عن بدأ عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة بداية من يوم الأحد 14 فبراير 2021 ولمدة 5 تنتهي يوم 18 فبراير 2021. وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة، عقب الانتهاء من اجتماع لجنة إدارة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة - يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي أو الضغط هنـــــــــــــــــــــا.

- يقوم المواطن من أصحاب العمالة الغير منتظمة بالضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021، ومن ثم تقوم بكتابة الاسم والرقم القومي، وذلك من أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.

- بعدها يتم الضغط على استعلام. - ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها. وبتلك الخطوات السابقة يمكن للمواطن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الأخيرة عن طريق الموقع الإلكتروني السالف ذكره، وهو الذى يختص بوزارة القوى العاملة، والذى يوفر بالاستعلام، وتحديث لبيانات المستفيدين.

يأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة المواطنين المتضريين من الفئات التى تحتاج إلى الدعم، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، عن صرف الدفعة الأخيرة لشهر فبراير من منحة العمالة الغير منتظمة وهى 500 جنيه.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإستمرار صرف منحة الـ 500 جنيه لمساعدة العمال أصحاب الأجر اليومي أو العمل غير المنتظم على إستكمال حياتهم وقت أزمة كورونا بسبب فيروس كورونا والأزمة التي صاحبته من إلزام البقاء في المنزل وإعلان الدولة لحظر تجوال وغيرها من الأمور التي كانت حائلًا أمامهم طوال الفترة الماضية.