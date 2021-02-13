موسيماني: أحتاج هذين اللاعبين للفوز بكأس العالم للأندية

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق النادي الأهلي، أن الفريق كان بإمكانه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية إذا توفرت له الظروف المناسبة من استقدام لاعبين من نوعية خاصة.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" البريطانية: "أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، لكن لنتحدث بواقعية، في الوقت الحالى من الصعب للغاية أن نحقق هذا اللقب".

وتابع: "كما تعلم، لعبنا مع فريق قوى للغاية مثل بايرن ميونخ، ربما لو كان لدى محمد صلاح وساديو ماني، كنا سنؤدى بشكل مختلف عندما خضنا مباراة النهائى وحصدنا اللقب".

وأكد موسيماني أنه كان ينافس على الحصول على البطولة، قائلا: "نعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، ولكن لنتحدث عن الواقع، في الواقع من الصعب للغاية الفوز بكأس العالم".

وكان بيتسو موسيماني أمس قد طالب بالوقت الكافي الذي يحتاجه أي مدرب لكي يتم الحكم عليه، وهو ما لم يتم له حتى الآن، مثلما تم لمدربين كبار مثل جوارديولا ويورجن كلوب.

وقال موسيماني أمس في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: " كلوب استغرق 5 سنوات في ليفربول للنجاح، وجوارديولا استغرق 4 سنوات، وإذا احتاج مدربان كبيران مثلهما الوقت فبالتأكيد أنا أيضا أحتاجه".

وواصل: "أنا هنا منذ 4 أو 5 أشهر فقط، لدي دعم كامل من الإدارة وخصوصا كابتن بيبو".

وشدد: "نحتاج إلى استقدام مزيد من اللاعبين، لم نسجل عددا كافيا من الأهداف في المونديال، ولذلك نحتاج تقوية الجانب الهجومي إذا شاركنا مجددا، الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم".

وفاز فريق النادي الأهلي بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2020 الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما فاز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء، على حساب بالميراس البرازيلي.