اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها غدًا

لجنة الخطة والموازنة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، أعمالها غدًا، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الدين الفقى، اجتماعيين لمناقشة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان .

لجنة القوي العاملة

وتعقد لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعا غدا لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين، فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعيين غدًا الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور على جمعة اجتماعا، لاستكمال مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذى ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها.

لجنة السياحة والطيران المدني

وتعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، اجتماعا لمناقشة والاستماع إلى المشاكل والمعوقات، التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية وكذلك مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية، والاستماع إلى رؤى السادة أعضاء اللجنة حولها.

لجنة الإدارة المحلية

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام مجلس النواب، وما اتخذه المجلس من قرار باحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

لجنة الشباب والرياضة

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين اجتماعا لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

لجنة حقوق الانسان

وتعقد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام مجلس النواب ، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي ولأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعا لمناقشة والنظر فى بيانات 4 وزراء وهم:

• نظر بيان السيد الدكتور/ محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

• نظر بيان السيد الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

• نظر بيان السيدة الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة.

• نظر بيان السيدة الدكتورة/ إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وذلك متابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.