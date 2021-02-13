بعد تعثر الزمالك أمس.. دور المجموعات عقدة تاريخية للأبيض (تفاصيل)

تعادل نادي الزمالك أمس الجمعة مع فريق مولودية الجزائرية والتي أنتهت بالتعادل السلبي في أولي مبارياته في بطولة إفريقيا في دور المجموعات في الجولة الأولي والتي إقيمة علي إستاد القاهرة الدولي، وتعتبر هذه ليست بداية مبشرة للفريق.

وإليكم أبرز مواجهات فريق الزمالك في دور المجوعات في بطولة إفريقيا.

نسخة 2002

احتل نادي الزمالك تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وتوج باللقب على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

نسخة 2005

احتل الفارس الأبيض المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف النجم الساحلي التونسي بـ 9 نقاط، وخرج من الدور قبل النهائي على يد مواطنه الأهلي.

نسخة 2008

احتل الفارس الأبيض المركز الأخير بالمجموعة الأولى حيث حصد 5 نقاط، وبعدها ودع البطولة.

نسخة 2012

حصد نادي الزمالك نقطتين في المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا بعدها خرج الفريق من المسابقة.

نسخة 2013

احتل نادي الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الأولى وحصد 7 نقاط، وبعدها فشل في التأهل الي نصف النهائي وخرج من البطولة حينها.

نسخة 2014

حصد فريق الزمالك في المجموعة الأولى 4 نقاط، وبعدها ودع البطولة إفريقيا.

2020

تأهل نادي الزمالك الي نهائي إفريقيا في النسخة الماضية والتي كانت أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي أنتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر، وأحرز الأهداف كل من عمرو السولية ومجدي "أفشة" للمارد الأحمر وللفارس الأبيض شيكابالا، والمباراة التي شهدت تتوج المارد الأحمر بالأميرة السمراء.

ويأمل الفريق في حصد البطولة هذا الموسم تعويضاً عن النسخة الماضية، حيث يمتلك الفريق 6 ألقاب ، ويسعي في تحقيق البطولة السابعة بعد غياب سنوات عن دولاب بطولات النادي حيث يرغب في اللعب في بطولة كأس العالم للأندية مثل غريمه الأهلي والذي حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخة بينما كانت المرة الأولي في عام 2006 في اليابان.

مجموعة الزمالك في دوري المجموعات بعد التعادل

1- مولودية الجزائر - نقطة - في المركز الأول.

2- الزمالك - نقطة - في المركز الثاني.

3- الترجي التونسي - بدون نقاط - في المركز الثالث.

4- تونجيث السنغالي - بدون نقاط المركز الرابع.

