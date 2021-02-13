محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمي لليفربول لمواجهة ليستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب عن التشكيل الذي سيخوض به ليفربول اليوم مباراته أمام ليستر سيتي، والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أليسةن بيكير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كاباك - هيندرسون - روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم - جونز- ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو. يحل ليفربول اليوم ضيفا ثقيلا على ثعالب ليستر سيتي، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتقام المباراة اليوم على ملعب كينج باور في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، عبر قناة bein sports 1 HD، بصوت المعلق حسن العيدروس.

ويدخل ليفربول المباراة اليوم جريحا بعد الأداء الضعيف والنتائج المهتزة في الفترة الأخيرة، مما جعله يتأخر في الترتيب للمركز الرابع برصيد أربعين نقطة، بعدما كان ينافس على الصدارة.

وخسر ليفربول آخر مواجهاته أمام المتصدر مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد سجله محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء.

على الجانب الآخر يدخل ليستر سيتي المباراة منتشيا بآخر فوز له على حساب فريق برايتون بمنافسات الدور السادس عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة جمعها من ثلاثة وعشرين مباراة.

ويلعب حامل لقب البريميرليج تلك النسخة من البطولة بقائمة ضمت كلا من:

تياجو ألكانتارا، ترينت ألكسندر أرنولد، روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر، بن ديفيز، جو جوميز، جو هاردي، جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا، كيليهر، ساديو ماني، جويل ماتيب، جيمس ميلنر، تاكومي مينامينو، ديفوك أوريجي، أليكس أوكسلايد تشامبرلين،ناثانيل فيليبس، أندي روبرتسون، محمد صلاح، أدريان، شيردان شاكيري، دييجو جوتا، كوستاس تسيميكاس، فان دايك، جورجينيو فينالدوم.