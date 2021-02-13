وزراء التعليم والرى على طاولة اجتماعات لجان مجلس النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اعمالها غدًا الأحد، لعرض ومناقشة بيان الوزراء الذى قدموه أمام مجلس النواب فى الجلسات العامة على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بحضور وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، ووزير الرى، محمد مرعى.

لجنة الزراعة والري

وتعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، اجتماعا لنظر بيان الدكتور وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، بتاريخ 24/1/2021 ومناقشات السادة النواب وذلك لمتابعة أداء الوزارة بحضور الوزير.

لجنة التعليم والبحث العلمى

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعا غدا، لمناقشة بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، والذي ألقاه أمام مجلس النواب، بجلسته يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع بحضور الوزير.

اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف العديد من الاجتماعات غدًا الأحد، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة، حيث تعقد لجان الإدارة المحلية والرى والنقل والقوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والصناعة والشؤون الدينية.