المصائب لا تأتي فرادي.. عقوبة جديدة علي الزمالك بسبب هذا اللاعب

المصائب لا تنتهي داخل القلعة البيضاء، وعندما يتم حل مشكلة تظهر أخري، وكل هذا بسبب مجلس إدارة الفريق السابق برئاسة مرتضي منصور، فبعد تهديد الزمالك بخصم النقاط بسبب أزمة مستحاق اللاعب الغاني "بنجامين أتشيمبونج" وأعلنت إدارة الزمالك الحالية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إلا ان محامي اللاعب أكد ان المشكلة لم يتم حلها وأن الإتحاد الدولي لكرة القدم يري أن هناك أخطاء في حل أزمة اللاعب الغاني مع إدارة الزمالك بسبب نادر السيد وكيل اللاعبين والذي أعلن من قبل عن حل الأمر بصورة ودية.

أزمة جديدة تواجة الزمالك خلال الساعات القادمة، وهي مستحقات اللاعب النيجيري "معروف يوسف" والذي لديه مستحقات متأخرة لدي إدارة القلعة البيضاء السابقة، ولم يأخذ حقوقة حتي الأن، وطلب يوسف من إدارة الزمالك مبلغ 3 مليون و400 ألف دولار بطريقة ودية، وهي عبارة عن مستحقات متأخرة للاعب خلال فترة تواجدة داخل الزمالك، وبعد أن كانت الأمور في طريقها للحل، جاءت مشكلة أخري وهي الحجز علي ارصدة نادي الزمالك في البنوك، أدي لتعطل المفاوضات بين اللاعب والإدارة.

الحجز علي أرصدة الزمالك جاء بعد حجز التأمينات علي حساب الفريق بسبب مستحقات متأخرة، ويريد مسؤولي الزمالك العفو عنهم خلال هذه الفترة مؤقتا من أجل حل الأمور بطريقة ودية، خاصة أنه يعرفوا جيدا أنه في حال لجوء اللاعب للفيفا سيتم مضاعفة المبلغ المطلوب له.

وترغب إدارة الزمالك الحالية التفاوض مع اللاعب النيجيري ووكيل أعمالة من أجل تخفيض المبلغ المطلوب وعدم اللجوء للفيفا، وذلك بسبب ان ما حدث للاعب كان بسبب الإدارة السابقة برئاسة مرتضي منصور، وفي حال عدم الوصول إلي إتفاق ودي بين الطرفين سيذهب اللاعب غلي الفيفا ووقتها سيحصل علي مبلغ مليوني دولار كحد أقصي.

إدارة الزمالك السابقة لها مشاكل كثيرة مع اللاعبين الذين رحلوا بطريقة ودية أو غير ودية، وكان منها حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي والذي فسخ تعاقدة مع الفريق بسبب عدم الحصول علي مستحقاتة المتأخرة، وحكمت الفيفا له بمبلغ مالي كبير ولكن قدمت غدارة الزمالك إستئناف من أجل تخفيض المبلغ المطلوب للاعب، وتستمر الأزمات وستظهر أزمات أخري خلال الفترة القادمة.