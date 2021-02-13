مستشفى القوات المسلحة بالاسكندرية تستضيف خبير عالمى فى جراحة القلب والصدر

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالأسكندرية الأستاذ الدكتور وديع ديمترى، خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة ، فى الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الحالى . وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالأسكندرية حالياَ الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع .

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