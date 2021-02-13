رئيس هيئة السكة الحديد يتابع ما تم إنجازه من أعمال في مشروع...

في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد في إنشاء خطوط ووصلات جديدة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكة الحديد لخدمة نقل الركاب والبضائع.
تفقّد اليوم الموافق ١٣ فبراير، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الأعمال من بداية ربط الوصلة مع خط إمبابة/ ايتاي البارود من محطة كفر داوود والطرانة، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال في إطار مشروع إنشاء وصلة كفر داوود السادات.
وبدأ رئيس الهيئة زيارته بمحطة كفر داوود، مستعرضًا الأعمال بالمسافة المقرر العمل بها، موجهًا خلالها بعمل يافطة تحتوي رسم توضيحي وشرح للمشروع وذلك بمعرفة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على أن يتم وضع اليافطة بجوار الكوبري المعدني أعلى الرياح الناصري.
كما أكد المهندس أشرف رسلان على تمهيد المسار الخاص بالوصلة حتى دير البركة بالكم ٤، متابعًا بنفسه إزالة أية معوقات بالمسار من شأنها إعاقة إكمال المشروع.
وأثناء الزيارة، تم تنفيذ فتح المسار من كم ٢.٥٠٠ حتى كم ٣.٧٠٠ كما تم فتح المسار من كم ١٩ حتى كم ١٨، وتم التأكيد على نهو كافة أعمال الرفع المساحي وتخطيط القطاعات الطولية والعرضية للمسافة من كم ٣.٧٠٠ حتى كم ١٩، وعقد اجتماع عاجل بالخصوص بين استشاري المشروع وممثلي كلا من السكة الحديد والشركة المنفذة باكر الموافق ١٤ فبراير، لتسليم هذه القطاعات للشركة المنفذة، علمًا بأنه قد رافق رئيس الهيئة أثناء جولته كلا من السادة استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة ومأمور مركز مدينة السادات ورئيس مدينة السادات.
يذكر أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق تقوم بتنفيذ أعمال إنشاء الجسور من كم صفر الى كم ٣.٧٠٠ تنفيذًا لقراري المنفعة العامة رقمي ١٧٣٥ و ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠
وجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال المدنية بالمشروع بالمسافة من كم ١٩.٥٠٠ الي كم ٣٤.٤٠٠ وتم إنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم ٣٤ ومحطة للركاب بكم ٢٨ وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك وكوبري معدني علي الرياح الناصري بالكيلو متر ٢.٥٠٠ وجارى إعادة تأهيل هذه الأعمال بهذه المسافة بسبب توقف تنفيذ الأعمال منذ عام ٢٠١٠ لمدة ١١ عام مضت.
ومن جانب آخر، يتم حاليًا التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الأمنية لاستكمال تنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ للمسافة من كم ٣.٧٠٠ إلى كم ١٩.٥٠٠ وتأمين أطقم العمل أثناء التنفيذ بطول المسار.
وأنهي المهندس أشرف رسلان الزيارة بتفقده أعمال الوصلة من كم ١٩.٥٠٠ وحتى نهاية الوصلة بكم ٣٤.٤٠٠ وتفقد الأعمال التى تمت لإعادة تأهيل محطة الركاب في الكيلو ٢٨ لخدمة أهالي مدينة السادات.
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