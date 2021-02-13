استقبل وزير خارجية جمهورية بوروندي Albert SHINGIRO السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية في بوجومبورا، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات البلدين في كافة المجالات إلى آفاق أرحب تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية، مشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة لدعم بوروندي في شتى مجالات التعاون الثنائي، ومن بينها الكهرباء والطاقة والصحة والبيئة والمياه.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندي عن سعادته بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على اهتمام بلاده الكبير بعلاقاتها مع مصر صاحبة الرصيد المعروف والمكانة المرموقة على الساحتين الإفريقية والدولية، ومؤكداً تطلع الحكومة البوروندية إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات خلال الفترة القادمة لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية البوروندي يستقبل السفير المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.