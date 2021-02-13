دعاء شهر رجب وفضله في أول أيامه.."تعرف عليه"

تزايدت المعدلات البحثية عن دعاء شهر رجب مع أول أيامه من قبل المسلمين المتواجدين حول أنحاء العالم، محاولين اقتناص كل فرصة للتقرب إلى الله بشتى الطرق والفوز بتلك الأيام التي ميزها الله عن باقي الليال.

شهر رجب من الاشهر التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله عن طريق الطاعات المختلفة، وهو من الاشهر الحرم، وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رجب يقول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

دعاء شهر رجب 2021

تستطيع الدعاء بما تمليه عليك نفسك والتوسل إلى الله لتحقيق ما تمنيت تحقيقه والإلحاح بالدعاء في صلاتك، وغيرها العديد من الأدعية المختلفة منها: "اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم".

يبحث الكثير عن دعاء شهر رجب 2021 لما له من أفضال عظيمة حيث يتضمن الشهر ليلة كريمة هى ليلة الإسراء والمعراج حيث أسر الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد من المسجد الحرام في مكه إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات العلى ليفرج هم صدره في عام الحزن الذي فقد فيه سنداه في الدنيا زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب ليريه من أياته الكبرى وفي هذه الليلة فرضت الصلوات الخمس على جموع المسلمين لنتقرب من الله العلي العظيم.