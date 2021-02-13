أرقام القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي جوارديولا وتوتنهام مورينيو

تلتقي اليوم المدرسة الإسبانية ممثلها المدير الفني جوارديولا مدرب مان سيتى، مع المدرسة البرتغالية ممثلها المدير الفني لتوتنهام هوتسبير جوزية مورينيو، في لقاء ناري في الدوري الأنجليزي الممتاز.

يستضيف مانشستر سيتي توتنهام اليوم على ملعب الأتحاد، فى الجولة الرابعه والعشرين من انطلاقة الدورى الانجليزى الممتاز، فى الساعه السابعة والنصف مساء، تبث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دى وان.

يتصدر مان سيتى ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة من خلال 22 مباراة، فاز فيها ب 15 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 2 مباراة، سجل من خلالها 43 هدف، وتقلقت شباكة 14 هدف.

فى حين يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثامن فى ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، من خلال 22 مباراة، فاز فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر فى 6 مباريات، سجل 36 هدف، وتلقت شباكة 22 هدف.

تشهد أخر مواجات الفريقين على تفوق توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، أحرز الهدف الأول الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ويأتي بالهدف الثاني لوسيلسو في الدقيقة 65.

فاز توتنهام فى مباراتة السابقة في الجولة الثالثة والعشرين على ويست بروميتش بهدفين دون رد، سجل الهدف الاول الأنجليزى هارى كين فى الدقيقة 54، الهدف الثانى جاء علي أقدام سون هيونج مين فى الدقيقة 58 من عمر المباراة.

عزز مان سيتى صدارتة للدوري بثلاث نقاط في الجولة الماضية، على حساب بطل الدورى في العام الماضي ليفربول،بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، أحرز هدف السيتى الاول ايلكاي جوندوجان في الدقيقة 50، وأحرز الهدف الثانى أيضا في الدقيقة 74، وجاء الثالث في الدقيقة 76رحيم سترلينج، وفى الدقيقة83فيل فودن، بينما أحرز الهدف الوحيد للريدز محمد صلاح فى الدقيقة 83 من خلال ضربة جزاء.

يبحث الأنجليزي كين عن تعزيز صدارتة في ترتيب الهدافين، ويحتل الأنجليزى هارى كين المركز الثانى فى ترتيب الهدافين للدوري الأنجليزي برصيد13 هدف، بعد الفرعون الصغير محمد صلاح الذى يحتل المركز الأول في هدافي الدوري برصيد 16 هدف.



ومباراة اليوم ستكون رقم 25 بين جوزية مورينيو وبيب جوارديولا.