محمد ثروت يوجه رسالة لجمهوره بعد غيابه عن الفن لأكثر من 25 عامًا

محمد ثروت- ارشيفية
عاد الفنان محمد ثروت إلى جمهوره بعد غياب دام لأكثر من 25 عامًا، ليحتل "التريند" مع أول أغنية جديدة له تحمل اسم "يا مستعجل فراقي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على موقع اليوتيوب في مصر، لتتخطى مليون و100 ألف مشاهدة منذ طرحها.
محمد ثروث يعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة
أعرب المطرب محمد ثروت، عن شعوره بالخجل من جمهوره الذي عاتبه على غيابه الطويل عن الوسط الغنائي، مؤكدًا أنه سيتفرغ ما تبقى من عمره للغناء.
ولفت محمد ثروت، خلال لقاءه مع الإعلامي حسام الدين حسين ودينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن هاتفه لن يتوقف عن الاتصال منذ طرح أغنيته الأخيرة.
محمد ثروت يوجه رسالة للجمهور
وجه محمد ثروت رسالة لجمهوره بعد نجاح أغنية "يا مستعجل فراقي"، قائلًا: "ربنا يقدرني أعمل اللي عند حسن ظنكو واللي حسسني إن الدنيا لسه بخير، بقولكم اللي جاي أجمد وأحسن".
أغنية يا مستعجل فراقي
تعد أغنية "يا مستعجل فراقي" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت، كما ظهرت الأغنية تزامنًا مع إطلاق هاشتاج "عودة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
أعمال فنان الأجيال محمد ثروتتنوعت أعمال الفنان محمد ثروت بين التمثيل والتلحين والغناء، حيث يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري والوطن العربي بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، وعمل مع كبار الصناع الموسيقيين في مصر ليكون له لون فريد يتميز به عن باقي نجوم الفن.
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