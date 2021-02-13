محمد ثروت يوجه رسالة لجمهوره بعد غيابه عن الفن لأكثر من 25 عامًا

عاد الفنان محمد ثروت إلى جمهوره بعد غياب دام لأكثر من 25 عامًا، ليحتل "التريند" مع أول أغنية جديدة له تحمل اسم "يا مستعجل فراقي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على موقع اليوتيوب في مصر، لتتخطى مليون و100 ألف مشاهدة منذ طرحها.

محمد ثروث يعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة

أعرب المطرب محمد ثروت، عن شعوره بالخجل من جمهوره الذي عاتبه على غيابه الطويل عن الوسط الغنائي، مؤكدًا أنه سيتفرغ ما تبقى من عمره للغناء.