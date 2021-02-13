محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة ليستر سيتي وليفربول

انطلقت فعاليات الشوط الأول بين ليستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة 24، لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومازالت النتيجة سلبية بين الفريقين.

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ركلة ركنية أولي لصالح ليفربول عن طريق روبرتسون وهجوم من أجل إحراز الهدف الأول.

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ماديسون جناح ليستر كاد أن يباغت أليسون بيكر ويحرز الهدف الأول من منتصف الملعب.

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هدف أول ضائع عن طريق ساديو ماني وتدخل دفاع ليستر بنجاح وتخرج الكرة إلي ركلة ركنية.

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هدوء في المباراة واللعب ينحصر في وسط الملعب دون وجود خطورة علي أي مرمي.

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ضغط مستمر من جانب لاعبي ليفربول من أجل إحراز الهدف الأول ومالزالت النتيجة سلبية بين الفريقين.

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محمد صلاح يضيع هدف محقق من جانب ليفربول بعدما أنفرد بمرمي كاسبر شمايكل.

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جيمي فاردي يرد علي هجمة محمد صلاح ويضيع أولي هجمات ليستر سيتي الخطيرة وتخرج بسلام علي مرمي أليسون بيكر.

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سقوط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويطالب الحصول علي ركلة جزاء ولكن يطلب الحكم إستمرار اللعب.

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مرور ربع ساعة علي إنطلاقة المباراة ومازالت النتيجة سلبية.

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هدف أخر ضائع من محمد صلاح بعد تسديدة صاروخية تعبر المرمي.

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تبديل أول لصالح ليفربول بخروج جيمس ميلنر ودخول تياجو ألكانتارا.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث قبل المباراة ويمتلك 43 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع ويمتلك 40 نقطة، ومباراة اليوم ستكون هامة بين الفريقين من أجل اقتناص المركز الثالث.

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، أما جيمي فاردي هو هداف ليستر سيتي في البطولة برصيد 11 هدفا.