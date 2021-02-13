صور.. تعاون صناع الخير  والكويتى للمشروعات لإعادة إعمار 9 منازل بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عواطف اليتامى، مدير المكتب الكويتى، أن التبرع الذى تم تقديمه لمؤسسة صناع الخير مُقدم من متبرعين كويتيين، وذلك للمساهمة فى بناء منازل للأسر الأكثر احتياجاً، حيث نفذ المكتب ما بقرب من بناء وإعادة تأهيل عدد 124 منزلا بمحافظات الفيوم، والمنيا، وسوهاج، الأقصر، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضافت اليتامى أن المجتمع المدنى فى مصر يبذل مجهودا كبيراً مع الدولة للوصول إلى تنمية حقيقية للأسر الأكثر احتياجا بكل ربوع مصر بمختلف المجالات.

وأكدت اليتامى على استمرار المكتب الكويتى فى مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية بجمهورية مصر العربية، وأن مثل هذه الأعمال تعمل على توطيد العلاقات الكويتية المصرية، والتى تعد علامة مضيئة للتعاون والتنسيق فى المنطقة العربية.

من جانبه أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، ترحيب المؤسسة الشديد بالتعاون المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية باعتباره واحد من أهم المؤسسات العربية الداعمة للتنيمة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن دعم المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة المقدم لإعادة إعمار المنازل المتهالكة سوف يثمر ترميم جدران وعمل اسقف وحمام ومطبخ ودهانات وباب وشباك وأثاث لمنازل 9 أسر شديدة الاحتياج تم اختيارها بعد قيام فريق عمل صناع الخير بدراسة حالاتهم دراسة وافية ورصد احتياجات منازلهم بشكل دقيق.

وأضاف عبد الفتاح أن مؤسسة صناع الخير سبق لها ودشنت خطوات تعاون جادة مع المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة حيث تم توزيع 30 طن مواد غذائية على الأسر الاكثر احتياجا من سكان مناطق أقصى جنوب شرق مصر فى حلايب وشلاتين وأبو رماد وسوف يستمر التعاون بشكل أوسع الفترات القريبة المقبلة.