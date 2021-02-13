استحداث 3 برامج مهنية بالجامعة اليابانية فى الإسكندرية

من جانبه قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشؤون الأكاديمية، إن البرامج المهنية الجديدة بالجامعة تتضمن ماجستير إدارة الأعمال MBA ودبلومة هندسة تحليل البيانات ودبلومة هندسة الأنظمة المدمجة، على أن تبدأ الدراسة بتلك البرامج فى مارس المقبل بنظام الساعات المعتمدة من خلال مركز تدريب الصناعة بالجامعة الذى تم انشاؤه بهدف دعم دور الجامعة فى خدمة المجتمع، خاصة فى مجال الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لربط الجامعة بالصناعة من خلال نقل التكنولوجيا اليابانية الحديثة فى مختلف المجالات لمؤسسات الصناعة المصرية عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة ونقل ما يتم تطبيقيه من أبحاث تطبيقية داخل الجامعة إلى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تطبق النمط اليابانى فى التعليم الذى يعتمد على الدراسات المعملية والأبحاث التطبيقية.
وأشار إلى أن البرامج المهنية الجديدة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وتم فتح باب التقديم فيها أمام الطلاب عن طريق الموقع الرسمى للجامعة فى موعد أقصاه 20 فبراير الجارى.
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