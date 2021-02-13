صور.. وزير الرياضة من الإسكندرية: الدولة مهتمة بالشباب والنشء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إطلاق قوافل شبابية بمراكز الشباب والتجمعات الشبابية للتعرف على رؤيتهم فى الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، بالإضافة إلى استطلاع الرأى الخاص بالاستراتيجية والذى تم إطلاقه إلكترونياً، مشيرا إلى أن العمل على الأرض يحقق النتائج المرجوة.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء بعنوان "حوار مع شباب الإسكندرية ومطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية"، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026، والتى تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربى لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد صبحى، أن الدولة تهتم بـ الكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، ومستهدفاتهم والمساهمة معهم فى تنفيذ برامجهم فى إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب".

وأضاف الوزير: "أتشرف بالتواجد بهذا الصرح العلمى الأكاديمية العربية، وأتقدم بالشكر والتقدير للأكاديمية على الجهد المبذول لتحديث الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وعقد سلسلة من ورش العمل فى سياق النقاش المجتمعى مع الشباب من مختلف الجهات والكيانات، للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وآرائهم حول مختلف القضايا.

عُقدت ورشة العمل بالمقر الرئيسى للأكاديمية العربية بأبى قير بالإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربى لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الإستراتيجية، والدكتورة منال عيد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

شارك فى الورشة شباب من محافظات "الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، وممثلون عن عدد من الكيانات الشبابية وبرلمان الشباب.

وتم استعراض خلال الورشة مخرجات وتوصيات الورش السابقة، والتى أقيمت الأولى منها بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، ضمت شباب الصعيد، والثانية تم عقدها بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية والتى ضمت شباب القاهرة الكبرى.