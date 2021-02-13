رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير سور مجرى العيون

جدة - نرمين السيد - ويتابع رئيس الوزراء، بشكل مستمر أعمال التطوير هناك، ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها. وتتضمن أعمال التطوير تجهيز الممشى الخارجى للموقع الأثرى وتدعيمه وغلق الفتحات التى كانت تمثل خطورة داهمة على زائرى الموقع الأثرى، وتركيب السور الحامى لمبنى السواقى فى الجزء الواقع أمام شارع كورنيش النيل، فضلا عما يتم حاليا من استكمال لمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بسور مجرى العيون طبقا للاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك.

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