رئيس تضامن النواب: تطوير الريف حلم طال انتظاره سنوات طويلة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، منذ قليل، فى إطلاق حملة "اتحضر للأخضر"، بحضور كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بقرية صفط تراب بمحافظة الغربية .





ومن جانبه أكد رئيس لجنة تضامن النواب، أن تطوير الريف المصرى يمثل طوق النجاة لهم ونقلة نوعية وحلم طال انتظاره لسنوات طويلة، وأنه يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهالى القرى. وأوضح أن الحملة تأتى فى إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتى تهدف لمشاركة المصريين بالخارج فى تطوير قراهم. الجدير بالذكر أن الزيارة استهدفت تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة ونواب البرلمان ودمج جهود المصريين فى الخارج فى تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف الرئيس بالنزول للقرى الأكثر احتياجا والإطلاع على طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

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