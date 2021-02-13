وزير الأوقاف يشكل لجنة لتحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس سمير الشال القائم بأعمال الوكيل الدائم بالوزارة، بإعداد دراسة مالية لتحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة، خصوصًا غير العاملين منهم بالحكومة أو القطاع العام من حملة المؤهلات الجامعية الأزهرية ممن هم على بند التحسين.





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