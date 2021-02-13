وزير الخارجية البوروندى: مصر صاحبة مكانة مرموقة إفريقيا ودوليا

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير خارجية جمهورية بوروندى Albert SHINGIRO، السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية فى بوجومبورا، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأكد السفير المصرى خلال اللقاء، وفقا لبيان صحفى، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات البلدين فى جميع المجالات إلى آفاق أرحب تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية، مشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة لدعم بوروندى فى شتى مجالات التعاون الثنائي، ومن بينها الكهرباء والطاقة والصحة والبيئة والمياه. من جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندى عن سعادته بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على اهتمام بلاده الكبير بعلاقاتها مع مصر صاحبة الرصيد المعروف والمكانة المرموقة على الساحتين الإفريقية والدولية، ومؤكداً تطلع الحكومة البوروندية إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات خلال الفترة القادمة لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

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