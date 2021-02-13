كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 14 فبراير 2021 إلى الجمعة 18 فبراير 2021. يوم الأحد 14 فبراير: شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد يوم الاثنين 15 فبراير: شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. اعتبارا من الثلاثاء 16 فبراير وحتى الخميس 18 فبراير حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية انخفاض فى درجات الحرارة من 3 ل 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى الثلاثاء 16 فبراير 2021: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد الأربعاء 17 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد الخميس 18 فبراير 2021: أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة . نشاط رياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء. الجمعة 19 فبراير: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة عدم استقرار وانخفاض 6 درجات.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.