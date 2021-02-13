رجائي عطية يتفق مع علي المصيلحي على إصدار بطاقات التموين للمحامين

أجرى رجائي عطية، نقيب المحامين، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار بطاقات التموين الخاصة للمحامين، وتم خلال الاتصال الاتفاق على إصدار البطاقات للمحامين وفقًا للأسس التالية:

أنه تم مناقشة التقرير الخاص بـ830 طلبا للمحامين، وتم توضيح جميع الخطوات اللازمة بالتقرير، وهي:

أولًا: بعض المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية تصرف خبز وتموين، وهم مقيدون في بطاقة أسرهم ومن حقهم إصدار بطاقات تموينية فصل اجتماعي عن طريقة "البوابة الإلكترونية - موقع دعم مصر - مكتب التموين التابع له"، وتم إخطاره بالمستندات المطلوبة منهم، وهي "صورة قسيمة الزواج كمبيوتر ـ صورة الرقم القومي للزوج صور البطاقة التموينية المقيد بها الزوج ـ رقم موبايل المسجل باسم صاحب الطلب".

ثانيًا: بعض المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية وتصرف خبز فقط لأنهم ينطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق مع نقيب المحامين، بأن كل من يتقدم بمستند يفيد لاستحقاقه للدعم التمويني سيتم تفعيل البطاقة التموينية، وتم إخطاره بمحددات العدالة الاجتماعية طبقًا للتوجيه الوزاري (25) لسنة (2019) (مرفق صورة) بعد العرض على معاليكم.

ثالثًا: بعض المحامين ليس لديهم بطاقات تموينية، وغير مقيدين بأي بطاقة تموينية، وتم الاتفاق مع نقيب المحامين بموافاتنا بالمستندات التالية: (صورة الرقم القومي للزوج ـ صورة الرقم القومي للزوجة ـ صورة شهادة ميلاد الأبناء لمن سنتين أو أكثر ـ رقم موبايل صاحب الطلب مسجل باسمه ـ خطاب من النقابة يفيد استحقاق صاحب الطلب الدعم).

وتم إخطاره بأن البطاقة التموينية يتم إصدارها بحد أقصى أربعة أفراد؛ على أن تتم موافاتنا بكشوف السادة المحامين غير المقيدين في أي بطاقة تموينية.