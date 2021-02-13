لمدة شهر.. نقيب المحامين يعلن بدء تلقي مقترحات إعداد لائحة ‏السلوك المهني

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، بدء تلقي ‏مقترحات المحامين أعضاء الجمعية ‏العمومية بشأن مدونة ‏السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء ‏وتصنيفها وتبويبها، ‏من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين ‏لعرضها للاستفادة منها في ‏إعداد مشروع اللائحة‏.

وجاء نص القرار كالتالي:‏

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والأحوال التي جرت بها أقدار غير ‏مواتية وبعد استعادة ما جئت من أجله، لأن نعود جميعا إلى قيم وتقاليد ‏وآداب وعظمة المحاماة، أن نتواصل بكل ذلك مع أسلاف لنا عظام! ‏لامسوا السحاب بعلمهم ومعارفهم وآدابهم، حتى ملأوا الدنيا في كل ‏الميادين، الوطنية، ورئاسة الوزارات، وحمل الحقائب الوزارية، ‏وتزيين البرلمان بمجلسيه، رئاسة، وعضوية، وتشكيل نبض ورؤى ‏الناس في السياسة والآداب، وحمل راية الجهاد، ودعم الصحافة ‏الوطنية.‏

لما كنت بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بصدد إعداد مدونة السلوك ‏المهني للمحاماة، تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون ‏المحاماة، وإيمانًا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات اللوائح ‏والقوانين الخاصة بالنقابة؛ ليشارك كافة المحامين، في إبداء الرأي ‏وصناعة وصياغة اللوائح والتشريعات الخاصة بنقابتهم.‏

لذلك فقد قررنا:‏

أولًا: يتم تلقي مقترحات الزميلات والزملاء المحامين أعضاء الجمعية ‏العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء ‏وتصنيفها وتبويبها وذلك من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين ‏لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.‏

ثانيًا: يتم إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏«فيسبوك» تكون تابعة للنقابة العامة للمحامين، وذلك لتيسير إرسال ‏وتلقي كافة المقترحات في هذا الشأن.‏

ثالثًا: تقدم الاقتراحات في خلال مدة أقصاها شهر من الآن، كما تتاح ‏دراستها والاستفادة منها.‏

رابعًا: يتم إعداد مدونة السلوك المهني والتقاليد في ضوء هذه ‏المقترحات، والتي ستعرض على مجلس النقابة العامة لمناقشتها النهائية ‏تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.‏

خامسًا: يعلن هذا القرار وينشر بالموقع الرسمي لنقابة المحامين، ويعلن ‏هذا العام 2021 عامًا لشباب المحامين.‏