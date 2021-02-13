لمدة شهر.. نقيب المحامين يعلن بدء تلقي مقترحات إعداد لائحة ‏السلوك المهني

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، بدء تلقي مقترحات المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها، من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والأحوال التي جرت بها أقدار غير مواتية وبعد استعادة ما جئت من أجله، لأن نعود جميعا إلى قيم وتقاليد وآداب وعظمة المحاماة، أن نتواصل بكل ذلك مع أسلاف لنا عظام! لامسوا السحاب بعلمهم ومعارفهم وآدابهم، حتى ملأوا الدنيا في كل الميادين، الوطنية، ورئاسة الوزارات، وحمل الحقائب الوزارية، وتزيين البرلمان بمجلسيه، رئاسة، وعضوية، وتشكيل نبض ورؤى الناس في السياسة والآداب، وحمل راية الجهاد، ودعم الصحافة الوطنية.
لما كنت بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بصدد إعداد مدونة السلوك المهني للمحاماة، تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المحاماة، وإيمانًا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات اللوائح والقوانين الخاصة بالنقابة؛ ليشارك كافة المحامين، في إبداء الرأي وصناعة وصياغة اللوائح والتشريعات الخاصة بنقابتهم.
لذلك فقد قررنا:
أولًا: يتم تلقي مقترحات الزميلات والزملاء المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها وذلك من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.
ثانيًا: يتم إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكون تابعة للنقابة العامة للمحامين، وذلك لتيسير إرسال وتلقي كافة المقترحات في هذا الشأن.
ثالثًا: تقدم الاقتراحات في خلال مدة أقصاها شهر من الآن، كما تتاح دراستها والاستفادة منها.
رابعًا: يتم إعداد مدونة السلوك المهني والتقاليد في ضوء هذه المقترحات، والتي ستعرض على مجلس النقابة العامة لمناقشتها النهائية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
خامسًا: يعلن هذا القرار وينشر بالموقع الرسمي لنقابة المحامين، ويعلن هذا العام 2021 عامًا لشباب المحامين.
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