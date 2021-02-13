"الأطباء" تعلن عن مشروع مقابر لأعضائها بمدينة العبور

أعنلت النقابة العامة للأطباء بالتعاون مع شركة عباد المعين للمقاولات والاستثمار العقاري فتح باب الحجز والتعاقد بمشروع مقابر "نبي الرحمة" بمدينة العبور للأطباء. وكشفت النقابة عن المساحات المتاحة بالأسعار وهي: 40 مترا بـ145 ألف جنيه 60 مترا بـ210 ألف جنيه 80 مترا بـ300 ألف جنيه التقسيط على 24 شهرا بدون فوائد وفي وقت سابق، قالت نقابة أطباء مصر إن عدد الشهداء بسبب فيروس كورونا تخطى الـ360 شهيدا منذ بداية جائحة كورونا في مصر.

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