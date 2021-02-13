أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج:الأغلبية النيابية يحكمها إطار منظم.. والتنسيقية منصة حوار مهمة

تحدث النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التنوع داخل مجلس النواب، قائلًا:" الأغلبية النيابية خلال برلمانه 2021 مختلف عن الأغلبية البرلمانية لمجلس 2015، فالأولى لها إطار منظم وحاكم على أعضائها، أما أغلبية 2015 كانت أغلبية سياسية توافقية.

أحمد السجينى: التنسيقية منصة حوار وليست حزب

كما تطرق حديث النائب أحمد السجينى، إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى كونها منصة رأى، وليست حزب، قائلًا:" هؤلاء النواب لهم خلفيات حزبية، وليس ائتلاف نيابي مقيد بلائحة محددة، كما أكد إلى أنها حتى الآن تحقق تقدمًا مثمرًا ويظهر ذلك فى العديد من المناقشات والمداخلات، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى تركيز أكبر.

كما أكد عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، إلى أن المستشار حنفى الجبالى لديه قدر من الأرياحية، بخلاف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس السابق، حيث جاء الأخير بعد ثورتين وحالة قلقة على المستوى الاجتماعى.

كما أشار النائب أحمد السجينى، إلى أن هناك عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن، لهم مداخلات قوية وحادة أحيانًا داخل مجلس النواب.