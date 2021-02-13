مندوب مبيعات بشركة شهيرة يكشف طريقة الطبيب المتحرش للنيل منه

لاتزال قضية طبيب الأسنان المتحرش تكشف أسرار وخبايا مثيرة مضى عليها سنوات عديدة، إلا أنه حان موعد نيل العقاب على ما بدر منه تجاه عدد كبير من المشاهير والمواطنين الغير معروفين.

أقبل محسن عبد الرحمن أمين عبد الرحمن، مدير التعليمات الشخصية بشركة "أرامكس" فرع الدقى، على الإدلاء بشهادته تجاه ذاك الطبيب الذي أضحى يستغل مهنته في هتك عرض الرجال، والنيل منهم بشكل أو بآخر.

ضحية جديدة لطبيب الأسنان المتحرش

وشهد "محسن"، أنه حال عمله مندوب توصيل بشركة "أرامكس" للبريد، عاد للعمل قادمًا من توصيل كارت بنکي "فيزا" للطبيب المتحرش، ليقوم الأخير بمباغتته ولامس مناطق حساسة رغما عنه بعيادته بمنطقة الدقي، حيث جاء ذلك في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.

وكان قد هتك باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن عباس محمد، بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه ولامس مناطق حساسة رغما عنه على النحو المبين بالأوراق، وكذلك المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وغيرهم العديد من المجني عليهما.

ضحايا الطبيب المتحرش

كما هتك عرض المجني عليه عبد الرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع ملابسه ولامس مناطق حساسة.

الجدير بالذكر، أن الطبيب المتحرش نال من محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة، حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بملامسة مناطق حساسة.