علي طريقة نوير.. لقطة غريبة لحارس الزمالك !!

شهدت مباراة الزمالك والمولودية لقطة غريبة، أثارت ردود أفعال واسعة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت حديث الساعة، وذلك بسبب تقليد حارس الزمالك محمد أبو جبل لحارس مرمي فريق بايرن ميونخ مانويل نوير وهي خروجة لمنتصف الملعب والتي أربكت دفاعات الزمالك مما سبب خطوره علي شباك الفريق الأبيض عن طريق هجمه مرتده جعلت أبو جبل يرقد إلي المرمي مسرعاً خوفاً من إهتزاز شباكه.

بينما فعل هذه الحركة الحارس الألماني مانويل نوير أثناء مباراته أمام فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي أنتهت بخسارة المارد الأحمربهدفين دون رد.

ويشتهر نوير بهذه الحركة دائما نظرا لوجود الخطورة الدائمة من جانب لاعبي الفريق البافاري ولا يستطيع أي حارس تقليد هذا الأمر إلا بطريقة إحترافية.

ونال أبو جبل السخرية من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذا الفعل، والذي كاد ان يكلف الزمالك هدف محقق لولا تدخل عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر وإنقاذ مرمي فريقة.

والجدير بالذكر أن الزمالك تعثر أمس وكان يسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

بينما يأمل الفاري الأبيض في حصد البطولة هذا الموسم تعويضاً عن النسخة الماضية، حيث يمتلك الفريق 6 ألقاب ، ويسعي في تحقيق البطولة السابعة بعد غياب سنوات عن دولاب بطولات النادي حيث يرغب في اللعب في بطولة كأس العالم للأندية مثل غريمه الأهلي والذي حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخة بينما كانت المرة الأولي في عام 2006 في اليابان.

مجموعة الزمالك في دوري المجموعات بعد التعادل

1- مولودية الجزائر - نقطة - في المركز الأول.

2- الزمالك - نقطة - في المركز الثاني.

3- الترجي التونسي - بدون نقاط - في المركز الثالث.

4- تونجيث السنغالي - بدون نقاط المركز الرابع.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأولي في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، وكانت اخر مواجهات الفريق في بطولة الدوري الممتاز كان أمام فريق الاتحاد السكندري والتي أنتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارسص الأبيض.

بينما أزمة جديدة تواجة الزمالك وهي مستحقات اللاعب النيجيري "معروف يوسف" والذي لديه مستحقات متأخرة لدي إدارة القلعة البيضاء السابقة، ولم يأخذ حقوقة حتي الأن حيث طلب يوسف من إدارة الزمالك مبلغ 3 مليون و400 ألف دولار بطريقة ودية، وهي عبارة عن مستحقات متأخرة للاعب خلال فترة تواجدة داخل الزمالك، وبعد أن كانت الأمور في طريقها للحل، جاءت مشكلة أخري وهي الحجز علي ارصدة نادي الزمالك في البنوك، أدي لتعطل المفاوضات بين اللاعب والإدارة.