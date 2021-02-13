أحمد السجينى تعليقًا عن أزمة الوفد: الدولة مابقتش فاضية للمعارك الجانبية.. وهذه نصيحتى للنائب عبدالعليم داوود

النائب أحمد السجينى - أرشيفية
تحدث النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن حزب الوفد، قائلًا:" أعتز بفترة تواجدى فى حزب الوفد، حيث كنت منتميًا له لفترة طويلة، ولا يمكن أن يأتى وقت واتبرأ من هذ الفترة، لأنها كانت بدايتى فى عملى السياسي.
أحمد السجينى: الوفد رشحنى لمجلس 2015
وتابع عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، خلال ندوة دوت الخليج، الوفد هو من قام بترشيحى فى مجلس 2015، ولكن يخطئ من يظن أنه مملوك للوفديين، فهو مملوك لكل المصريين، إذ يعد من أقدم الأحزاب على المستوى العالم.
واستكمل عضو مجلس النواب، خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج، قائلًا:" الدولة مابقتش فاضية للمعارك الجانبية، إذ تتوجه نحو البناء والتعمير".
أحمد السجينى: الوفد كان حاضرًا بمسئولية حزب الأغلبية
وأضاف عضو مجلس النواب، أحمد السجينى:" المواقف الوطنية كان الوفد حاضرًا بمسئولية حزب الأغلبية، لكن إشكالية الوفد دائمًا أن به العديد من الصراعات الداخلية.
كما تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن أزمة النائب محمد عبدالعليم داوود، قائلًا:" هو نائب قديم ومتأثر بالتجربة القديمة، وسبق أن تواصل معي لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدى، وقلت له هذا تكريمًا من الدولة، لأن الدولة لو مش عايزاك كانت الأحزب هاتتكالب وتنزل مرشح أقوى منك شعبيًا وماديًا، ولابد من التعامل بذكاء وتريث أكبر".
كما أكد النائب أحمد السجينى، أن الإساءة بشكل عام لنائب تجاه الآخر يعد أمر مفروض وبالتأكيد نعترض عليه.
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