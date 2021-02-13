كهربا يكشف الستار عن أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز

لم يرغب أحمد فتحي في تفويت فرصة حصول النادي الأهلي على الميدالية البرونزية دون تهنئة ناديه المفضل الذي بقى فيه لمدة قاربت الخمسة عشر عاما.

ودار حوار قصير بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وأحمد فتحي لاعب بيراميدز حيث هنأ أحمد فتحي لاعبي النادي الأهلي على الإنجاز التاريخي، ليرد كهربا قائلا: "الله يبارك فيك يا كابيتانو واحشنى والله"، فرد جوكر الكرة المصرية:"وأنت كمان يا كهربا وحشتنى وكلكوا وحشتونى".

أكدت تلك المحادثة العلنية القصيرة الأخبار التي خرجت من أروقة نادي بيراميدز بعدم اندماج أحمد فتحي مع الفريق حتى الٱن، بسبب أنه لا يستوعب حتى الٱن خروجه من النادي الأهلي.

وعلم دوت الخليج من مصادر مقربة لأحمد فتحي أن اللاعب مازال يلوم نفسه على الخروج من النادي الأهلي، وأنه يفكر في طريقة لفسخ التعاقد مع بيراميدز في نهاية الموسم.

هذه الأحاديث بين كهربا وفتحي أعادت للأذهان لقطة ظهرت على شاشات التلفزيون، وأوضحت غضب أحمد فتحي أثناء إحدى مباريات الفريق بالدوري، عندما قرر الأرجنتيني استبداله وخروجه أثناء المباراة، مما جعل المدير الفني الأرجنتيني يجلس فتحي على دكة البدلاء في المباراة التالية كعقاب له.

ويتذكر جماهير الأهلي جيدا لقطة جمعت بين أحمد فتحي وطاهر محمد طاهر ، في احتكاك بين اللاعبين ونظرة سريعة من فتحي لطاهر، فسرها جمهور الأهلي بحسرة أحمد فتحي وعدم استيعابه للموقف الذي وجد نفسه فيه خصما للفريق الأحمر.

فهل أصبحت أيام أحمد فتحي في بيراميدز معدودة؟