بعد إصابته بمرض نفسي..معلم ينهي حياته بقرص كيماوي

يواجه الكثيرون الأزمات والمشاكل التي تعكر صفو حياتهم من آن لأخر، وبالإيمان والعقل يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها، ولكن هناك من لا يتمكن من عبورها بسلام وتؤثر على نفسيتهم لدرجة تصل للمرض لنفسي الذي قد يقتل صاحبه لو غفل عنه المحيطين به.

معلم خمسيني ينهي حياته بقرص كيماوي

وبمحافظة الدقهلية تعرض أحد المعلمين في العقد الخامس من عمره، لأزمة كبيرة تطورت معه للمرض النفسي، جعلته يتناول قرص كيماوي لينهي حياته ويغادر عالمنا.

فيما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، إخطارًا من مستشفى شربين العام بوصول المدعو "عادل. أ. غ"، البالغ من العمر "55 سنة"، مدرس، ومقيم بقرية "بدواي" دائرة مركز المنصورة بحالة إعياء وقيء مستمر "ادعاء تناول مادة سامة"، وتوفى في وقت لاحق.

مرض نفسي السبب وراء انتحار معلم الدقهلية

وانتقل ضباط المباحث للمستشفى وبالفحص وسؤال شقيقه "محمد. أ. غ"، البالغ من العمر "43 سنة"، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بذات القرية، أكد قيام شقيقه بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة"، مما أدى إلى حدوث إصابته كونه يعاني من مرض نفسي ومروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ومن جانبه كشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس بادعاء تناول مادة سامة "حبة حفظ الغلال"، مشيرًا لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.