أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج يثنى على زعيم الأغلبية: حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين.. وأتنبأ له النجاح

أثنى النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، على زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، قائلًا:" لاحظت قدرته الكبيرة على التنظيم والإدارة، كما أنه ينطق اللغة العربية بشكل صحيح وهو أمر أفضله لأنى محب إلى اللغة العربية".

أحمد السجينى: حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين

وتابع عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، النائب أشرف رشاد شهادتى به مجروحة، فهو من وجهة نظري حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين".

كما أكد عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، أن النائب أشرف رشاد، يتمتع بقدر كبير على إدارة زملاؤه فى الهيئة البرلمانية، وأتنبأ له بالنجاح، لأنه إنسان مخلص ويعمل بنظام وحكمة".