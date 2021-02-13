النائب أحمد السجينى - أرشيفية
أثنى النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، على زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، قائلًا:" لاحظت قدرته الكبيرة على التنظيم والإدارة، كما أنه ينطق اللغة العربية بشكل صحيح وهو أمر أفضله لأنى محب إلى اللغة العربية".
أحمد السجينى: حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين
وتابع عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، النائب أشرف رشاد شهادتى به مجروحة، فهو من وجهة نظري حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين".
كما أكد عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، أن النائب أشرف رشاد، يتمتع بقدر كبير على إدارة زملاؤه فى الهيئة البرلمانية، وأتنبأ له بالنجاح، لأنه إنسان مخلص ويعمل بنظام وحكمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج يثنى على زعيم الأغلبية: حالة سيتوقف أمامها الكثير من المحلليين السياسيين.. وأتنبأ له النجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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