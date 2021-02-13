مدبولى: مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية، والتى تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضارى، وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصرى، تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حاليا.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولى بموقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة التى تتم على مساحة 63 فدانا، لتفقد تنفيذ الأعمال، التى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

من جانبه، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع تفصيليا، مشيرا إلى أنها تشمل تطوير بحيرة المياه الكبريتية بمساحة 23 فدانا، وتنفيذ مناطق خضراء ومتنزهات على مساحة 13 فدانا، إضافة لتنفيذ ممرات المشاة ومناطق الجلسات بطول 2500 م، إلى جانب كافيتريا ساحة الشاى ومساحتها 900م، وكافيتريا الجزيرة الاستوائية بمساحة 1200 متر، فضلا عن 5 نوافير مضيئة.

كما تناول وزير الإسكان عرضا حول المنشآت والمطاعم وخدمات المشروع، فذكر أنها تضم مبانى 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م ، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.

وقال: تضم مبانى الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه العكرة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق.

وأوضح أنها تشمل شبكة رى للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحى، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.

وحول الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك والقطع فى التربة العادية والصخرية، لتوسعة البحيرة، كما تم الانتهاء من أعمال الردم والتدبيش.

كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية، كما انتهت عمليات رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 مترا مسطحا، وعقب ذلك تم توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، إلى جانب توريد مكونات النوافير وتجميعها، والانتهاء من تركيب 13 نافورة.

ونوه الدكتور عاصم الجزار إلى أنه جار حاليا أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار، شاملة شبكة الرى بالتنقيط والرش، كما يجرى حاليا تنفيذ طبقات الإحلال وصب للمشايات الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى انتهاء عملية توريد وتركيب أعمال الرخام بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من تركيب الكوبرى الحديد للجزيرة، والأرضيات الخشبية.

إلى جانب ذلك، أطلع الوزير رئيس الوزراء على الانتهاء من صب الخوازيق لخزانات الرى، والمياه، والحريق، والمطعم الرئيسى، ومطعمين بالمنطقة الشمالية، لافتا أيضا إلى انتهاء عملية صب السور وتركيب البانوهات بنسبة 40%، كما تم صب أرضية ساحة الشاى، وتركيب البرجولة بالساحة والبرجولة الخاصة بالجزيرة، إلى جانب الانتهاء من صب أرضية محطة المعالجة.

وعقب ذلك شاهد رئيس الوزراء من فوق كوبرى السيدة عائشة أعمال الإزالات التى تتم فى المنطقة العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح، شمال الكوبرى، بعد أن تم نقل سكانها إلى مشروع الأسمرات، حيث أشاد بما يتم من جهود فى هذا الملف، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن لائق لسكانها.