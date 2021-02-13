مدبولى من سور مجرى العيون: نبنى استراتيجية الحفاظ على المناطق التاريخية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتى تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية.





رافق مدبولى خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولى الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد على أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل المختلفة، للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين فى هذه المواقع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها لرونقها، وتعتمد مخططات الإحياء العمرانى على عدة محاور، من بينها إعادة تأهيل المبانى الأثرية والتراثية ذات القيمة، وتشمل عملية الترميم وإعادة التأهيل والصيانة، ودمجها فى محيطها العمرانى التاريخى لضمان عودتها للحياة مرة أخرى، منوها إلى أن المخططات تعتمد كذلك على إعادة التأهيل العمراني، وذلك من خلال تحسين البيئة العمرانية، والسكنية، والبنية التحتية، وإعادة تأهيل المساكن، وتحسين الخدمات المحلية.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الوزراء بإزالة المخالفات فى جميع مواقع العمل، والعمل على تطوير المدرسة القائمة فى حرم المشروع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المساحة الإجمالية لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو 399 ألف م2 أى حوالى 95 فدانا، وتشمل مكونات المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة إنشاء مبنى إدارى تجارى ترفيهى، وتشييد 70 عمارة تراثية الطراز، ويصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 1.692 وحدة، ويحتوى الطابق على أربع شقق، كما تشمل المشروعات تنفيذ عدد من البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، وغيرها.

كما نوه وزير الإسكان إلى أنه فيما يتعلق بتجهيز موقع العمارات السكنية، فقد تم البدء بالعمل على إعداد وتجهيز موقع 60 عمارة، بعد إخلائه من العقبات والمخلفات وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة، وجار العمل على تجهيز موقع الـ 10 عمارات الأخرى، مشيرا إلى أن تنفيذ العمارات بدأ بالفعل بحوالى 50 عمارة، ويجرى حاليا تخطيط 10 عمارات أخرى للبدء فى تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن معدلات التنفيذ فى مشروعات التطوير متقدمة، وتم تجاوز الجدول الزمنى فى بعض مراحلها، كما أنه من المقرر أن يصل معدل تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للعمارات السكنية إلى 70% خلال هذا الشهر، ونحو 20% من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وشاهد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى العمارات السكنية، التى تتم بها أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، تمهيدا لتكون نموذجا لأعمال التشطيبات بباقى العمارات التراثية المقرر إنشاؤها.

وتم خلال الجولة، الإشارة إلى أن العمارات الجارى تنفيذها ستبدأ من طريق صلاح سالم حتى سور مجرى العيون، وستكون بارتفاعات تدريجية تتكون من أرضى و6 طوابق من ناحية صلاح سالم، وتنخفض ارتفاعاتها كلما اقتربت من سور مجرى العيون، حتى لا ترتفع عن السور.

كما تجول رئيس الوزراء ومرافقوه بموقع المنطقة التجارية بالمشروع، والذى تصل مساحته إلى نحو 51 ألف م2، حيث سيتم تنفيذها على نمط المنطقة التاريخية المتاخمة للأثر المتمثل فى سور مجرى العيون، وستخصص الأنشطة التجارية بهذه المنطقة فى الحرف والمشغولات اليدوية لتناسب المنطقة التاريخية.