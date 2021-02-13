إنفوجراف.. عقوبة إتلاف شبكات الاتصالات

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز هذه العقوبات، كالتالى: ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.

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