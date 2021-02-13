رئيس الوزراء: مشروعات تطوير المناطق العشوائية تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس ‏السيسي

عقب تفقده، لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، ‏رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال ‏التطوير به.‏

وأكد رئيس الوزراء ، استمرار العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ‏والمناطق العشوائية، والتي تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ‏وذلك لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضاري، وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصري، ‏تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.‏

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي ، بموقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة التى تتم على مساحة 63 فدانا، ‏لتفقد تنفيذ الأعمال، التي تشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، ‏وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير ‏عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.‏

من جانبه، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع ‏تفصيليا، مشيرا إلى أنها تشمل تطوير بحيرة المياه الكبريتية بمساحة 23 فدانا، وتنفيذ مناطق خضراء ‏ومتنزهات على مساحة 13 فدانا، إضافة لتنفيذ ممرات المشاة ومناطق الجلسات بطول 2500 م، إلى ‏جانب كافيتريا ساحة الشاي ومساحتها 900م، وكافيتريا الجزيرة الاستوائية بمساحة 1200 متر، فضلا عن ‏‏5 نوافير مضيئة.‏

كما تناول وزير الإسكان عرضا حول المنشآت والمطاعم وخدمات المشروع، فذكر أنها تضم مباني 4 ‏مطاعم بمساحة 1,5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م ، ومناطق انتظار سيارات سعة ‏‏425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع ، مضيفا أنها تضم مباني الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه العكرة لري ‏المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات ‏كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق، موضحا أنها تشمل شبكة ري للمناطق ‏الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه ‏الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.‏

وحول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء ‏من أعمال التكريك والقطع في التربة العادية والصخرية، لتوسعة البحيرة، كما تم الانتهاء من أعمال الردم ‏والتدبيش، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، كما انتهت عمليات رفع المخلفات ‏من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 مترا مسطحا، وعقب ذلك تم توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل ‏الميول الخاصة باللاند سكيب، إلى جانب توريد مكونات النوافير وتجميعها، والانتهاء من تركيب 13 نافورة ‏‏.‏

ونوه الدكتور عاصم الجزار ، إلى أنه جار حاليا أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار، شاملة شبكة الري ‏بالتنقيط والرش، كما يجرى حاليا تنفيذ طبقات الإحلال وصب للمشايات الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى ‏انتهاء عملية توريد وتركيب أعمال الرخام بنسبة 100% ، إلى جانب الانتهاء من تركيب الكوبري الحديد ‏للجزيرة، والأرضيات الخشبية .‏

إلى جانب ذلك، أطلع الوزير رئيس الوزراء ، على الانتهاء من صب الخوازيق لخزانات؛ الري، والمياه، ‏والحريق، والمطعم الرئيسي، ومطعمين بالمنطقة الشمالية، لافتا أيضا إلى انتهاء عملية صب السور وتركيب ‏البانوهات بنسبة 40%، كما تم صب أرضية ساحة الشاي، وتركيب البرجولة بالساحة والبرجولة الخاصة ‏بالجزيرة، إلى جانب الانتهاء من صب أرضية محطة المعالجة.‏

وعقب ذلك شاهد رئيس الوزراء من فوق كوبرى السيدة عائشة أعمال الإزالات التى تتم فى المنطقة ‏العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح، شمال الكوبرى، بعد أن تم نقل سكانها إلى مشروع الأسمرات، ‏حيث أشاد بما يتم من جهود فى هذا الملف، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن لائق لسكانها.‏