نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية
أدى ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، اليمين رسميًا كرئيس وزراء جديد لإيطاليا اليوم السبت.
عضو كونجرس يحذر من أمر خطير في حالة إدانة ترامب
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول وفاردي على رأس هجوم ليستر سيتي
للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة
شاهد.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار ..7.1 مليار جنيه لإحلال السيارات القديمة.. رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. و صلاح يقود تشكيل ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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