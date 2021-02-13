أهم الأخبار ..7.1 مليار جنيه لإحلال السيارات القديمة.. رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. و صلاح يقود تشكيل ليفربول

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، اليمين رسميًا كرئيس وزراء جديد لإيطاليا اليوم السبت.

عضو كونجرس يحذر من أمر خطير في حالة إدانة ترامب

ذهب العضو بالحزب الجمهوري، ماركو روبيو، إلى الحديث عن مخاوفه المزعومة من أن التصويت لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيشكل سابقة "مدمرة" لعزل المسؤولين السابقين ، بما في ذلك المرشحة لانتخابات الرئاسة في 2016 ووزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. . للمزيد اضغط هنا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول وفاردي على رأس هجوم ليستر سيتي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي. . للمزيد اضغط هنا

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

كد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج.. للمزيد اضغط هنا

شاهد.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو