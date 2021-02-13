أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج: قانون التصالح على مخالفات البناء كان لابد منه.. وطالبنا إعادة التسعير بالبرلمان

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، إن اليد العليا فى ملف مخالفات البناء، للهيئة العامة للتخطيط والعمران، التابعة لوزارة الإسكان، وليس الإدارة المحلية كما يعتقد البعض".

أحمد السجينى: القوى العاملة هى المعنية بغلق المحال

كما ِأشار عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، إلى أن القوى العاملة هى المعنية بغلق المحال فى المبانى السكنية وليس الإدارة الملحية، فهو أمر محل اختصاص ويحتاج إلى رؤية ودراسة من جديد.

أحمد السجينى: قانون التصالح على مخالفات البناء مستحق

وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء، أكد النائب أحمد السجينى، أن قانون التصالح على مخالفات البناء مستحق وكان لابد تنفيذه، فهدفه رقمنة العقارات".

أحمد السجينى: تطبيق القانون كان به قدر كبير من الارتجالية فى البداية

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق القانون كان به قدر كبير من الارتجالية فى البداية، وخاصة التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمي بالتنمية المحلية كانت غير موفقة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أحمد السجينى:" قدمنا العديد من التوصيات المتعلقة بمخالفات البناء، وأهمها إعادة التسعير.