هدف عالمي لـ محمد صلاح في شباك ليستر سيتي.. طالع الهدف

احرز محمد صلاح الهدف السابع عشر له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما هز شباك ليستر ستي، في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات البريميرليج .

ويتصدر الفرعون المصرى ترتيب هدافي الدوري الأنجليزي برصيد17 هدف، من خلال 24 مباراة مع الريدز في الدوري الأنجليزي الممتاز.

https://twitter.com/Magicanoo74/status/1360589295665446913?s=19