هدف عالمي لـ محمد صلاح في شباك ليستر سيتي.. طالع الهدف

احرز محمد صلاح الهدف السابع عشر له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما هز شباك ليستر ستي، في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات البريميرليج .
ويتصدر الفرعون المصرى ترتيب هدافي الدوري الأنجليزي برصيد17 هدف، من خلال 24 مباراة مع الريدز في الدوري الأنجليزي الممتاز.
https://twitter.com/Magicanoo74/status/1360589295665446913?s=19
وحقق الفرعون الضغير جائزة أفضل هدف فى شهر يناير الماضي في الدوري، أعلنت رابطة البريميرليج عن فوز هدف النجم المصري محمد صلاح بهدف شهر يناير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التنافس مع 8 أهداف أخري في هذه المسابقة.
وتم اختيار هدف صلاح الرائع والذي تمكن من تسجيلة في شباك ويستهام، ونال هذا الهدف الإشادات الكبيرة بسبب سرعة الهجمة المرتدة، وإتقان صلاح في إيقاف الكرة الهوائية وتحويلها داخل المرمي بكل سهولة.
يذكر أن محمد صلاح حقق هذه الجائزة للمرة الأولي في مسيرتة داخل الدوري الإنجليزي، وكانت هي الباقية فقط من الجوائز الفردية الذي فاز بها النجم المصري خلال 4 سنوات داخل الملاعب الإنجليزية.
سجل فريق الريز 45 هدف فى الدوري الأنجليزي الممتاز من بداية انطلاقة هذا الموسم، يتحصل محمد صلاح علي17 هدف، في حين تلقت شباكة 29 هدف.
تشكيلة الريدز أمام ليستر سيتي اليوم:-
. حراسة المرمي: أليسون بيكر 1
. الدفاع: ترينت أرنولد 66_أوزان كاباك19_جوردن هيندرسون 14__ أندرو روبيرتسون 26.
. وسط الملعب: جيمس ميلنر7_فينالدوم5_كورتيس جونز 17.
. الهجوم: محمد صلاح 11_ روبيرتو فيرمينو9_ ساديو ماني10.
ويأتي علي دكة البدلاء:
في حراسة المرمي:أدريان.
في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس_ريس ويليمز-ناثينال فليبس.
في خط الوسط:أليكس تشامبيرلين_نيكو ويليامز_ شيردان شاكيري_تياجو ألكانتارا
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