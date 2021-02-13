رانيا يوسف بإطلالة مثيرة من داخل "الجيم"

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها داخل إحدى الصالات الرياضية بملابس جريئة لن تتناسب مع طبيعة المكان، ما دفع العديد من الجمهور إلى شن حملة موسعة ضد رانيا يوسف.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور رانيا يوسف التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

رانيا يوسف تثير الجدل بصور جديدة من داخل "الجيم"

ظهرت الفنانة رانيا يوسف أثناء تأديتها للتمارين الرياضية وهي ترتدي كنزة مفتوحة كعادتها، ومع انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انهالت العديد من الإنتقادات اللاذعة التي وجهت لرانيا يوسف بسبب ملابسها الجريئة.

تعرضت "رانيا" خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الإنتقادات ليثور الجمهور عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة مع الاعلامي العراقي نزار الفارس قبل أن تنقلب عليه وتقرر رفع دعوى قضائية لتهدأ من الأحاديث المختلفة التي أضحت منتشرة على السوشيال ميديا حول انفلاتها.

آخر أعمال رانيا يوسف

تقوم رانيا يوسف حاليًا بتصوير دروها في مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدة أنها محظوظة بهذه التجربة حيث تقدم دورًا محوريًا في أحداث المسلسل.

الجدي بالذكر، أن مسلسل "عش الدبابير" من بطولة كلًا من مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وعباس أبو الحسن، ووليد فواز، وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.